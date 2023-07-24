Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) без взрывчатки рухнул на территорию центрального кладбища в Зеленоградском округе Москвы.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренной службы, речь идёт о дроне вертолётного типа. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. На месте ЧП работают оперативники.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о двух ударах БПЛА по нежилым зданиям в российской столице. По его словам, это произошло примерно в 04:00. Руководитель города уточнил, что серьёзных разрушений не зафиксировано.
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