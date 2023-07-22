Силовики ликвидировали в Истре вооружённого преступника, который удерживал людей в захваченном коттедже

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Представители силовых ведомств подтвердили ликвидацию мужчины, который, будучи вооружённым, захватил дом в элитном коттеджном посёлке в подмосковной Истре. Информация о случившемся появилась на сайте МВД Медиа.

Фото: facebook.com

Силовики рассказали, что вооружённый преступник не внял призывам сдаться и открыл по ним огонь.

"Было принято решение о проведении силового задержания, в ходе которого было применено табельное оружие и специальные средства. В результате принятых мер правонарушитель был нейтрализован", — сказано на сайте ведомства.

Факт нейтрализации злоумышленника уже подтвердили представители правоохранительных структур.

Ранее 22 июля вооружённый мужчина захватил один из коттеджей в посёлке Истры и намеревался удерживать его обитателей в качестве заложников. Мужчина попытался забаррикадироваться в коттедже и вёл стрельбу из его окон по полицейским. По словам главы городского округа Татьяны Витушевой, злоумышленник имел психическое отклонение.

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