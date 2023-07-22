В Красноярске осудили организаторов сети казино, которые заработали больше 83 млн рублей

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярске осуждён первый фигуранту головного дела "миллионеров", которые организовали сеть казино в Красноярске и Железногорске. В период с января 2016 года по май 2020 года группа из 44 человек занималась организацией азартных игр в указанных городах. Организаторы арендовали нежилые помещения и установили игровые автоматы.

Фото: facebook.com/ALTAI PALACE

Важную роль в функционировании казино выполнял технический специалист. Он подключал компьютеры к интернету и программам с серверами, находящимися в Голландии. Также специалист предоставлял пароли для доступа к статистике игр, устранял неполадки и корректировал процент выигрыша, пишет prmira.ru.

В итоге группировка заработала более 83 миллионов рублей, которые организаторы выводили на счета подконтрольных им юридических лиц. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Важно отметить, что с техническим специалистом было заключено досудебное соглашение, — он дал показания на организаторов. В результате ему назначено наказание в виде двух лет условного срока и штрафа в размере 200 тысяч рублей. В настоящее время другие участники находятся под судом.

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