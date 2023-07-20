Shot: подросток убил друга в парке на юге Москвы во время батла

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Школьник убил друга в московском парке "Коломенское" в процессе спора. Приятели выясняли, кто сильнее. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: ya.ru

По информации издания 13-летний и 11-летний подростки вначале просто боролись, но затем борьба стала непредсказуемой. Первый достал нож и начал бить им друга, а когда тот умер, спрятал тело в канализационный люк, забрал его одежду и ушёл домой.

Сейчас с нападавшим работают следователи. Он уже сознался в убийстве, пишет канал.

Напомним, тело ребёнка было найдено в среду, 19 июля, в одном из столичных парков. Мальчик пропал накануне вечером, отправившись гулять с приятелем.

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Подробности убийства мальчика в Москве