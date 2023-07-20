Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в краже денег с карты 69-летней женщины. Об этом сообщает Петербург2.
Преступление было раскрыто спустя две недели с тех пор, как пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. 5 июля женщина заявила, что с её карты было похищено 17 тыс. рублей. При этом её она не теряла и не передавала никому.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В среду, 19 июля, по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний местный житель. Он ранее был судим за аналогичное преступление.
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