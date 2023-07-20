SHOT: убитая беспилотником ВСУ в Крыму девочка умирала на глазах у мамы

Украинский беспилотник атаковал Крым, в результате погибла 14-летняя девочка. Школьница умирала на глазах у матери. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: ya.ru

Ночью девочка сбежала из дома, чтобы встретить с подружками рассвет, а под одеяло вместо себя положила плюшевую игрушку. Вскоре мама заметила это и начала звонить дочке. Прямо во время их разговора раздался взрыв, и вся семья выбежала на место.

"Они увидели ужасающую картину. У школьницы изо рта торчал обломок, она задыхалась и была вся в крови. Кричали, чтобы Ира дышала. Вызвали скорую. Но школьница скончалась", — отмечается в материале.

Сегодня семья погибшей должна была ехать на отдых в Алушту.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.