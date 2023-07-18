Озвучены результаты обследования обнаруженного в Перми снаряда времён ВОВ

0:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники Росгвардии проинформировали о завершении обследования части миномётного снаряда времён ВОВ, обнаруженной рабочими во дворе одного из домов на Красноармейской улице в Перми.

Фото: Министерство обороны РФ

По данным источника properm. ru в силовых структурах, никакой опасности для местных жителей находка не представляет. В ближайшее время она будет уничтожена на полигоне, резюмировали в ведомстве.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.