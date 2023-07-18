Сотрудники Росгвардии проинформировали о завершении обследования части миномётного снаряда времён ВОВ, обнаруженной рабочими во дворе одного из домов на Красноармейской улице в Перми.
По данным источника properm. ru в силовых структурах, никакой опасности для местных жителей находка не представляет. В ближайшее время она будет уничтожена на полигоне, резюмировали в ведомстве.
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