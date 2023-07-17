Жители Волгограда жгли имущество должников по заказам из Telegram

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Оперативниками уголовного розыска задержаны четверо жителей Волгограда, которым инкриминируют серию поджогов. Фигуранты получали заказы через Telegram.

Фото: facebook.com

"Работодатель" на анонимных условиях обещал подозреваемым десятки тысяч рублей за запугивание должников. "Коллекторам" необходимо было при помощи огня сеять панику среди несговорчивых граждан.

Источник издания из региональных органов внутренних дел сообщил, что следствие установило уже не менее шести эпизодов противозаконных действий задержанных. Преимущественно они осуществляли поджоги оконных рам и входных дверей в квартирах жителей Волгограда и Волжского.

Два фигуранта уголовного дела имеют судимости за совершение краж, сообщают корреспонденты информационного портала novostivolgograda. ru.

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