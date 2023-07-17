Искавшая работу омичка потеряла 440 тысяч рублей

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

49-летняя жительница Большереченского района Омской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением о хищении 440 тысяч рублей.

Фото: СК РФ

Пострадавшая находилась в поисках места для трудоустройства и откликнулась на вакансию менеджера. Соискательнице сообщили, что сотрудник уже найден, однако, есть простой способ получения заработка.

По словам потерпевшей, ей предложили проводить сделки с валютой по детальной инструкции. Необходимо было вносить свои финансовые средства, закупая иностранные валюты и наблюдать за ростом "доходов".

Когда женщина пожелала обналичить семь тысяч, курирующий её "сотрудник компании" запросил у неё ряд справок, после чего связь с ним пропала.

Корреспонденты gorod55. ru пишут, что уголовное производство открыто по статье "Мошенничество" УК РФ.

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