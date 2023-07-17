Следственный комитет РФ обнародовал видеозапись, на которой продемонстрированы последствия атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост.
Соответствующий ролик появился в Telegram-канале ведомства. Судя по видеозаписи, на месте ЧП работает следственная группа. Дорожное полотно, которое пострадало во время теракта, сильно наклонилось. На проезжей части можно увидеть помятую машину, рядом с которой лежат многочисленные обломки. Движение автотранспорта по-прежнему перекрыто.
Ранее российские следователи возбудили уголовное дело о теракте в связи с ЧП на Крымском мосту. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), атаку организовал киевский режим.
В результате трагедии скончались мужчина и женщина — супружеская пара из Белгородской области. Их дочь доставлена в медучреждение.
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