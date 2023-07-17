СК опубликовал видеозапись с последствиями теракта на Крымском мосту

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следственный комитет РФ обнародовал видеозапись, на которой продемонстрированы последствия атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост.

Соответствующий ролик появился в Telegram-канале ведомства. Судя по видеозаписи, на месте ЧП работает следственная группа. Дорожное полотно, которое пострадало во время теракта, сильно наклонилось. На проезжей части можно увидеть помятую машину, рядом с которой лежат многочисленные обломки. Движение автотранспорта по-прежнему перекрыто.

Ранее российские следователи возбудили уголовное дело о теракте в связи с ЧП на Крымском мосту. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), атаку организовал киевский режим.

В результате трагедии скончались мужчина и женщина — супружеская пара из Белгородской области. Их дочь доставлена в медучреждение.