Жительница Белгородской области Наталья Кулик, которая погибла во время ЧП на Крымском мосту, мечтала отдохнуть на полуострове, сообщила её коллега Наталья Фатеева.
По словам женщины, Кулик возглавляла отдел в управлении образования Нового Оскола, а её муж, который тоже скончался на Крымском мосту, был водителем КамАЗа.
"Не могу в это поверить, мне только рассказали о её гибели. Она неделю назад ушла в отпуск, так ждала поездки в Крым", — отметила Фатеева в беседе с РИА Новости.
Она добавила, что Кулик планировала отправиться в Крым вместе с семьёй сестры на двух автомобилях. Фатеева назвала Наталью добрым человеком, который всегда приходил на помощь в трудную минуту. Женщина подчеркнула, что трагедия на мосту разрушила благополучную и крепкую семью.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дочь погибшей супружеской пары выжила. Девочка находится в больнице под присмотром врачей.
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