Коллега рассказала о погибшей на Крымском мосту женщине из Белгородской области и её семье

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Белгородской области Наталья Кулик, которая погибла во время ЧП на Крымском мосту, мечтала отдохнуть на полуострове, сообщила её коллега Наталья Фатеева.

Фото: most.life

По словам женщины, Кулик возглавляла отдел в управлении образования Нового Оскола, а её муж, который тоже скончался на Крымском мосту, был водителем КамАЗа.

"Не могу в это поверить, мне только рассказали о её гибели. Она неделю назад ушла в отпуск, так ждала поездки в Крым", — отметила Фатеева в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что Кулик планировала отправиться в Крым вместе с семьёй сестры на двух автомобилях. Фатеева назвала Наталью добрым человеком, который всегда приходил на помощь в трудную минуту. Женщина подчеркнула, что трагедия на мосту разрушила благополучную и крепкую семью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дочь погибшей супружеской пары выжила. Девочка находится в больнице под присмотром врачей.