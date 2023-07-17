Девочка из Белгородской области, пострадавшая при атаке на Крымский мост минувшей ночью, в настоящее время находится в отделении реанимации. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на сотрудников приёмного отделения Темрюкской больницы.
В момент чрезвычайного происшествия на Крымском мосту семья из Белгородской области ехала в автомобиле на полуостров. Девочка была госпитализирована, а её родителей спасти не удалось.
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