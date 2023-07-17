Пострадавшего в результате атаки на Крымский мост ребёнка доставили в реанимацию

0:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Девочка из Белгородской области, пострадавшая при атаке на Крымский мост минувшей ночью, в настоящее время находится в отделении реанимации. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на сотрудников приёмного отделения Темрюкской больницы.

Фото: https://tomiks33.ru

В момент чрезвычайного происшествия на Крымском мосту семья из Белгородской области ехала в автомобиле на полуостров. Девочка была госпитализирована, а её родителей спасти не удалось.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.