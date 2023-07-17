Чрезвычайное происшествие с летальным исходом случилось в Ермаковском районе Красноярского края.
В сообщении, опубликованном на официальном портале регионального управления Следственного комитета России, говорится о том, что молния убила туристку. Детали инцидента в ведомстве не привели.
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Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.