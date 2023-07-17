СКР: туристку в Красноярском крае убило молнией

0:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Чрезвычайное происшествие с летальным исходом случилось в Ермаковском районе Красноярского края.

Фото: https://oir.mobi/

В сообщении, опубликованном на официальном портале регионального управления Следственного комитета России, говорится о том, что молния убила туристку. Детали инцидента в ведомстве не привели.

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