Mash: Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны-беспилотники

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 17 июля в районе 145-й опоры Крымского моста зафиксировали ЧП. В результате падения пролёта погибли как минимум два человека.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Объект могли атаковать модернизированные водные дроны-беспилотники. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Как сообщает источник, в районе атаки у 145-й опоры найдены обломки водных мотоциклов. Именно их ВС Украины обучились модернизировать в БПЛА со взрывчаткой. Они способны идти к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров.

"Кроме того, в момент теракта в небе над Чёрным морем летал разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper", — пишет Mash.

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Первые кадры взрыва на Крымском мосту