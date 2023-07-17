МК: родственник погибшей супружеской пары рассказал о хлопке и погасшем свете на Крымском мосту

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Погибшие во время ЧП на Крымском мосту Наталья и Алексей Кулик ехали отдыхать на Черноморское побережье вместе с семьёй сестры женщины.

Фото: Fotodom.ru

Как сообщает МК, семьи Кулик и Шестаковых отправились в путешествие на двух автомобилях. Отмечается, что они хотели отдохнуть перед прохождением переправы, но информация о пробке заставила их начать движение.

По словам родственника погибших Сергея Шестакова, его семья на мосту обогнала Наталью, Алексея и их дочь, задержавшихся на досмотре. Он пояснил, что примерно в 03:00 прогремел первый хлопок, после чего на мосту отключился свет. Сергей принял решение остановиться на обочине, в тот момент его жена ещё поддерживала связь по телефону с семьёй Кулик.

Когда послышался второй хлопок, Шестаковы перестали дозваниваться до родственников. Сергей, высадив супругу и 14-летнюю дочь, попытался вернуться обратно, но его остановили оперативники.

Мужчина рассказал в беседе с МК, что всё-таки увидел тело Алексея. Наталья тоже скончалась, а дочь погибшей пары попала в медучреждение с тяжёлыми травмами.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на Крымском мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, их дочери оказывают экстренную помощь.

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