Погибшие во время ЧП на Крымском мосту Наталья и Алексей Кулик ехали отдыхать на Черноморское побережье вместе с семьёй сестры женщины.
Как сообщает МК, семьи Кулик и Шестаковых отправились в путешествие на двух автомобилях. Отмечается, что они хотели отдохнуть перед прохождением переправы, но информация о пробке заставила их начать движение.
По словам родственника погибших Сергея Шестакова, его семья на мосту обогнала Наталью, Алексея и их дочь, задержавшихся на досмотре. Он пояснил, что примерно в 03:00 прогремел первый хлопок, после чего на мосту отключился свет. Сергей принял решение остановиться на обочине, в тот момент его жена ещё поддерживала связь по телефону с семьёй Кулик.
Когда послышался второй хлопок, Шестаковы перестали дозваниваться до родственников. Сергей, высадив супругу и 14-летнюю дочь, попытался вернуться обратно, но его остановили оперативники.
Мужчина рассказал в беседе с МК, что всё-таки увидел тело Алексея. Наталья тоже скончалась, а дочь погибшей пары попала в медучреждение с тяжёлыми травмами.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на Крымском мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, их дочери оказывают экстренную помощь.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.