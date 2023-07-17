"Звезда": железнодорожное движение в сторону Крымского моста возобновили

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В сторону Крымского моста возобновили железнодорожное движение, поезда следуют с опозданием.

Фото: pixabay.com

Как сообщает корреспондент телеканала "Звезда", состав Севастополь — Москва задержали примерно на три часа на станции Багерово перед Крымским мостом. Пока не уточняется, будет ли поезд нагонять расписание.

Утром 17 июля в районе 145-й опоры Крымского моста зафиксировали ЧП. По словам главы республики Сергея Аксёнова, движение железнодорожного транспорта планируется полностью возобновить до 09:00 по московскому времени. Он также добавил, что специалисты экстренных служб устанавливают точные причины случившегося.