В сторону Крымского моста возобновили железнодорожное движение, поезда следуют с опозданием.
Как сообщает корреспондент телеканала "Звезда", состав Севастополь — Москва задержали примерно на три часа на станции Багерово перед Крымским мостом. Пока не уточняется, будет ли поезд нагонять расписание.
Утром 17 июля в районе 145-й опоры Крымского моста зафиксировали ЧП. По словам главы республики Сергея Аксёнова, движение железнодорожного транспорта планируется полностью возобновить до 09:00 по московскому времени. Он также добавил, что специалисты экстренных служб устанавливают точные причины случившегося.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.