РЖД: поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по расписанию

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российская компания РЖД сообщает, что все поезда в сообщении с Краснодарским краем на данный момент следуют по графику.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости.

По информации, все задержанные в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту поезда будут по возможности введены в график.

Ранее в минздраве Краснодарского края подтвердили, что в результате взрыва на Крымском мосту пострадала несовершеннолетняя девочка и погибли её родители.

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Первые кадры после взрыва на Крымском мосту