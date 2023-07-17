Российская компания РЖД сообщает, что все поезда в сообщении с Краснодарским краем на данный момент следуют по графику.
Об этом сообщает РИА Новости.
По информации, все задержанные в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту поезда будут по возможности введены в график.
Ранее в минздраве Краснодарского края подтвердили, что в результате взрыва на Крымском мосту пострадала несовершеннолетняя девочка и погибли её родители.
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