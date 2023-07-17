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Baza: в результате ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Белгородской области

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Происшествия

Семья из Белгородской области находилась в машине, которая пострадала в результате взрыва на Крымском мосту. В одну из больниц Краснодарского края доставлена 14-летняя девочка, её родители погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Baza: в результате ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Белгородской области
Фото: most.life

По данным издания, у пострадавшей школьницы диагностирована сочетанная травма тела, а также перелом носа и сотрясение головного мозга.

Одна из погибших, по предварительной информации, чиновница из Белгородской области, 36-летняя Наталья К. Семья ехала в Крым из Старого Оскола, сообщает Shot.

Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о ЧП на Крымском мосту, в результате которого было остановлено движение автомобильного транспорта.

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Первые кадры после взрыва на Крымском мосту
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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