Baza: в результате ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Белгородской области

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Семья из Белгородской области находилась в машине, которая пострадала в результате взрыва на Крымском мосту. В одну из больниц Краснодарского края доставлена 14-летняя девочка, её родители погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: most.life

По данным издания, у пострадавшей школьницы диагностирована сочетанная травма тела, а также перелом носа и сотрясение головного мозга.

Одна из погибших, по предварительной информации, чиновница из Белгородской области, 36-летняя Наталья К. Семья ехала в Крым из Старого Оскола, сообщает Shot.

Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о ЧП на Крымском мосту, в результате которого было остановлено движение автомобильного транспорта.

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Первые кадры после взрыва на Крымском мосту