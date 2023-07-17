На Крымском полуострове есть необходимые запасы топлива, продовольственных и промышленных товаров, следует из заявления врио министра промышленной политики республики Елены Элекчян.
По её словам, склады в Крыму заполнены горюче-смазочными материалами и продуктами.
"Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами", — подчеркнула Элекчян на брифинге.
Ранее руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил о ЧП в районе 145-й опоры Крымского моста, из-за которого пришлось остановить движение. Политик порекомендовал отказаться от поездок, предполагающих пересечение моста, и сделать выбор в пользу альтернативных маршрутов.
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