Власти Крыма заявили, что на полуострове есть запасы топлива и продовольствия

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Крымском полуострове есть необходимые запасы топлива, продовольственных и промышленных товаров, следует из заявления врио министра промышленной политики республики Елены Элекчян.

Фото: Вадим Савицкий

По её словам, склады в Крыму заполнены горюче-смазочными материалами и продуктами.

"Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами", — подчеркнула Элекчян на брифинге.

Ранее руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил о ЧП в районе 145-й опоры Крымского моста, из-за которого пришлось остановить движение. Политик порекомендовал отказаться от поездок, предполагающих пересечение моста, и сделать выбор в пользу альтернативных маршрутов.