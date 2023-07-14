На автодороге "Воронеж-Луганск" обнаружены двое убитых мужчин в военной форме

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Воронежской области на трассе были обнаружены тела двоих убитых мужчин в военной форме. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Global look press

По информации издания, инцидент случился ещё 6 июля рядом с автодорогой "Воронеж-Луганск" около села Оськино.

Также недалеко от места, где обнаружили тела с пулевыми ранениями, нашли автомобиль УАЗ с оружием. При погибших не было никаких документов, их личности пока не установлены, как и обстоятельства случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее сообщалось, что ПВО сбила 14 июля три дрона в нескольких километрах от Воронежа.

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