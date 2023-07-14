В Воронежской области на трассе были обнаружены тела двоих убитых мужчин в военной форме. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, инцидент случился ещё 6 июля рядом с автодорогой "Воронеж-Луганск" около села Оськино.
Также недалеко от места, где обнаружили тела с пулевыми ранениями, нашли автомобиль УАЗ с оружием. При погибших не было никаких документов, их личности пока не установлены, как и обстоятельства случившегося.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее сообщалось, что ПВО сбила 14 июля три дрона в нескольких километрах от Воронежа.
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