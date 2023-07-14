Общественники оценили отставки в ГИБДД Волгограда после скандала с певицей Анет Сай

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Волгограде уволили двух сотрудников полиции после появления в Сети скандальной видеозаписи с певицей Анет Сай. Оперативники разрешили ей самостоятельно доехать до аэропорта на служебной машине с мигалками.

Фото: Пресс-служба МВД РФ

Громкие отставки не остались без внимания общественников, передаёт novostivolgograda.ru. По словам члена штаба ОНФ Армена Оганесяна, волгоградские полицейские жёстко нарушили служебные инструкции, следовательно, наказание было заслуженным. При этом он напомнил, что речь идёт об увольнении людей, которые отдали службе не один десяток лет.

"Это, конечно, сигнал автоинспекторам всей страны и общероссийский прецедент, как делать не нужно", — считает Оганесян.

Общественник Алексей Ульянов выразил надежду на то, что перемены в структуре МВД принесут порядок в Волгоградскую область. Он подчеркнул: пользоваться служебной машиной в качестве маршрутки ни в коем случае нельзя, ведь такой транспорт должен прежде всего следить за обстановкой на дорогах.