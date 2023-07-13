Погибший от удара листом фанеры волгоградец работал айтишником в интерактивном музее

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на 13 июля в реанимации Волгограда от тяжёлой травмы скончался 50-летний житель города Юрий. Он занимал должность айтишника в интерактивном музее "Россия — моя история", пишет novostivolgograda.ru.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В ставший для него роковым вечер 11 июля ничего не подозревающий волгоградец шёл домой с работы по своему обычному маршруту. Однако дойти до своей квартиры, расположенной на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда, ему было не суждено.

Когда мужчина проходил мимо городского недостроя на "Современнике", сверху слетел оторвавшийся лист фанеры, буквально проломивший несчастному голову.

Травмы, полученные айтишником, оказались несовместимыми с жизнью, и он скончался в реанимации в ночь на 13 июля, сообщили в областном комитете здравоохранения.

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