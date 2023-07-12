Предпринимательницу и дочь экс-руководителя Пензенской области Наталью Бочкарёву нашли мёртвой в собственной квартире в Москве.
Как отмечает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, первой тревогу забила консьерж комплекса, где проживала женщина. По её словам, Наталья недавно сообщала о плохом самочувствии.
"Когда специалисты вскрыли дверь и вошли внутрь, хозяйка была найдена мёртвой", — подчеркнул источник агентства.
При этом оперативники не выявили признаков насильственной смерти. Следователи намерены провести экспертизу, которая позволит установить конкретную причину гибели женщины.
Экс-губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв возглавлял регион с 1998 по 2015 годы. Он входит в состав Высшего совета Всероссийской партии "Единая Россия".
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