Дочь пензенского экс-губернатора Наталья Бочкарёва найдена мёртвой в Москве

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Предпринимательницу и дочь экс-руководителя Пензенской области Наталью Бочкарёву нашли мёртвой в собственной квартире в Москве.

Фото: Следственный комитет РФ

Как отмечает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, первой тревогу забила консьерж комплекса, где проживала женщина. По её словам, Наталья недавно сообщала о плохом самочувствии.

"Когда специалисты вскрыли дверь и вошли внутрь, хозяйка была найдена мёртвой", — подчеркнул источник агентства.

При этом оперативники не выявили признаков насильственной смерти. Следователи намерены провести экспертизу, которая позволит установить конкретную причину гибели женщины.

Экс-губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв возглавлял регион с 1998 по 2015 годы. Он входит в состав Высшего совета Всероссийской партии "Единая Россия".

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