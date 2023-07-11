Житель Омска упал с четвёртого этажа и выжил

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Омска упал с балкона четвёртого этажа и выжил. 53-летний мужчина получил тяжёлые травмы и на данный момент находится в больнице.

Фото: https://liganews.net/images/news/e1abd54a23db4c0e1edc1c953ee323e6.jpg

"У омича диагностировали кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом позвоночника", — сообщает gorod55.ru.

Сотрудники полиции исключают криминальное преступление и несчастный случай. На данный момент выясняются все нюансы произошедшего.

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