МВД: в Обнинске нашли второго подозреваемого в снятии скальпа с жителя Подмосковья из-за цвета волос

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Калужской области задержан мужчина, который подозревается в жестоком нападении на жителя подмосковной Электростали, рассказала официальный представитель МВД России Ирины Волк.

Фото: ya.ru

"В Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали", - гласит сообщение пресс-центр МВД РФ.

Накануне на жителя Подмосковья напали двое мужчин, которым не понравились причёска и зелёный цвет волос молодого человека. Агрессоры избили потерпевшего и ножом срезали ему волосы, частично вместе с кожей.

Ранее следователям удалось выяснить, что ребёнок семьи медиков, расстрелянной украинским пограничником в Мариуполе, умер от голода, запертый в квартире.

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