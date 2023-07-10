Shot: в Краснодаре застрелили ответственного за мобилизационную работу Ржицкого

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Краснодаре неизвестными убит заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе капитан 2-го ранга Станислав Ржицкий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Телеграм Русская весна

Также, предположительно, офицер являлся командиром подводной лодки "Краснодар". Данные об этом есть в открытом доступе за 2020 год.

По информации канала, 42-летний Ржицкий отправился утром на пробежку. Около спорткомплекса "Олимп" его ждал мужчина, который выстрелил четыре раза в спину и грудь военному, после чего с места происшествия скрылся. Пострадавший умер на месте от ранений.

Следователи возбудили уголовное дело, ведутся поиски нападавшего.

Отметим, пока официальных комментариев по поводу данной информации не было.

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