Ребёнок убитых в Мариуполе украинским пограничником врачей умер от голода в пустой квартире

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российским следователям удалось выяснить, что ребёнок семьи врачей, которых расстрелял в Мариуполе украинский пограничник, остался один в квартире и умер от голода.

Фото: ya.ru

Попавший в плен Сергей Ростовский в ходе допросов рассказал, что 26 марта 2022 года расстрелял на улице Мариуполя семейную пару медиков на мотороллере.

Их знакомая, узнавшая о происшествии из соцсетей, сообщила об этом матери погибшей женщины. Та попыталась спасти внука, больного ДЦП, но не успела.

"Поскольку у меня имелись ключи от их квартиры, в этот же день я туда поехала и обнаружила труп внука. Я сделала вывод, что он умер от голода, поскольку в квартире валялись сырые овощи со следами зубов", — цитирует выдержки из протокола агентство РИА Новости.

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