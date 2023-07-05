Жители Тобольска потребовали лишить родительских прав местную попрошайку, которая разгуливает по улицам города в жаркую погоду со связанным младенцем.
По их словам, женщина не хочет работать, поэтому выпрашивает деньги у горожан. Тоболяки призвали полицейских разобраться в ситуации, пишет tmn.aif.ru.
"Идём обратно, она качает на ногах ребёнка, связанного верёвкой от ног до шеи", — подчеркнула местная жительница.
Горожане сочли такое поведение насилием над малышом. Они также пояснили, что к попрошайке иногда подходит неизвестный мужчина, забирающий у неё собранные деньги.
Представители регионального МВД пообещали организовать проверку. Как выяснилось, у женщины есть и другие дети, находящиеся под опекой социальных служб. Несовершеннолетних удалось изъять у попрошайки.
Ранее сотрудник организации "Альтернатива" Алексей Никитин посоветовал не покупать еду попрошайкам самостоятельно, а направлять их в социальные центры или учреждения, где им гарантированно помогут.
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