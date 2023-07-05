Жители Тобольска пожаловались на попрошайку, разгуливающую в жару со связанным младенцем

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Тобольска потребовали лишить родительских прав местную попрошайку, которая разгуливает по улицам города в жаркую погоду со связанным младенцем.

Фото: Пресс-служба МВД РФ

По их словам, женщина не хочет работать, поэтому выпрашивает деньги у горожан. Тоболяки призвали полицейских разобраться в ситуации, пишет tmn.aif.ru.

"Идём обратно, она качает на ногах ребёнка, связанного верёвкой от ног до шеи", — подчеркнула местная жительница.

Горожане сочли такое поведение насилием над малышом. Они также пояснили, что к попрошайке иногда подходит неизвестный мужчина, забирающий у неё собранные деньги.

Представители регионального МВД пообещали организовать проверку. Как выяснилось, у женщины есть и другие дети, находящиеся под опекой социальных служб. Несовершеннолетних удалось изъять у попрошайки.

Ранее сотрудник организации "Альтернатива" Алексей Никитин посоветовал не покупать еду попрошайкам самостоятельно, а направлять их в социальные центры или учреждения, где им гарантированно помогут.