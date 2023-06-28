В Ивановской области погиб экипаж самолёта Ил-22 при исполнении воинского долга 24 июня

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Власти Ивановской области сообщили о гибели целого самолётного экипажа Ил-22, который исполнял воинский долг и встал на пути участников вооружённого мятежа. Это произошло 24 июня, уточняет региональное правительство.

"Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям".

Ранее президент России Владимир Путин официально заявил: руководство страны сделает всё возможное, чтобы оказать нужную поддержку семьям погибших "героев-лётчиков".

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