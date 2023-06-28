Власти Ивановской области сообщили о гибели целого самолётного экипажа Ил-22, который исполнял воинский долг и встал на пути участников вооружённого мятежа. Это произошло 24 июня, уточняет региональное правительство.
"Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям".
Ранее президент России Владимир Путин официально заявил: руководство страны сделает всё возможное, чтобы оказать нужную поддержку семьям погибших "героев-лётчиков".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.