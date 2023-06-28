Мужчины, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, пожаловались, что стали сталкиваться с мошенниками на сайтах знакомств.
Как сообщает muksun.fm, ссылаясь на свои источники, одиноких россиян обманывают граждане Украины. Отмечается, что они заманивают новых знакомых на сайты-подделки и предлагают что-либо приобрести там, например, билет в театр.
По словам журналистов, мошенники ежедневно зарабатывают порядка 40 тысяч рублей. Один из злоумышленников признался корреспонденту издания, что однажды получил 230 тысяч рублей за сутки, обманув несколько граждан России. Мошенник также подчеркнул: в нелегальной деятельности на сайтах знакомств задействованы только украинцы.
Ранее стало известно, что в 2023 году на территории РФ зарегистрировали рекордное количество новых схем мошенничества.
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