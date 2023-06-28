Мошенники с Украины обманывают одиноких мужчин из ХМАО в приложениях для знакомств

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчины, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, пожаловались, что стали сталкиваться с мошенниками на сайтах знакомств.

Как сообщает muksun.fm, ссылаясь на свои источники, одиноких россиян обманывают граждане Украины. Отмечается, что они заманивают новых знакомых на сайты-подделки и предлагают что-либо приобрести там, например, билет в театр.

По словам журналистов, мошенники ежедневно зарабатывают порядка 40 тысяч рублей. Один из злоумышленников признался корреспонденту издания, что однажды получил 230 тысяч рублей за сутки, обманув несколько граждан России. Мошенник также подчеркнул: в нелегальной деятельности на сайтах знакомств задействованы только украинцы.

Ранее стало известно, что в 2023 году на территории РФ зарегистрировали рекордное количество новых схем мошенничества.