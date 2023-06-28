Нижегородцы пожаловались на вооружённого мужчину, запершегося в квартире с женой

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижнем Новгороде вооружённый мужчина заперся в квартире вместе с женой. Об этом пишет newsnn.ru, ссылаясь на пользователей городских соцсетей.

По словам очевидцев, на территории жилого комплекса "Цветы" были слышны звуки выстрелов. Они добавили, что их сосед отказался выпускать супругу из дома, угрожая оружием.

Как пояснили нижегородцы, мужчина пытался "воспитать" жену.

В материале сказано, что к дому на улице Первоцветной приехали росгвардейцы. Оперативники вступили в диалог с вооружённым жителем ЖК. В правоохранительных органах Нижегородской области ещё не комментировали ситуацию.

Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вступился за нижегородцев, которых возмутило закрытие уголовного дела, возбуждённого по факту разрушения троллейбусных линий.