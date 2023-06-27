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В Санкт-Петербурге неадекватная девушка заставила мужчину оплатить ей покупку на АЗС

0:55
Происшествия

В Санкт-Петербурге девушка, угрожая мужчине кухонным ножом, заставила его заплатить за приобретённый ею товар на автозаправочной станции. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошёл вечером в понедельник, 26 июня, в магазине АЗС, расположенном на проспекте Большевиков.

Злоумышленница взяла с прилавка сигареты и зажигалку, а вместо денег показала кассиру кухонный нож. Холодным оружием она пригрозила мужчине, который подошел для оплаты топлива. Она предложила ему оплатить товар, молодой человек не смог отказать девушке.

Работники заправки нажали тревожную кнопку и на выходе нарушительницу уже ожидал наряд Росгвардии. Девушка была доставлена в отдел полиции. Ввиду того, что её поведение не отличалось адекватностью, ей вызвали скорую помощь.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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