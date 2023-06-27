Адвокат Постанюк: осуждённый пожизненно за убийства Рауль Арашуков объявил голодовку в СИЗО

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Адвокат Рауля Арашукова, осуждённого на пожизненный срок за убийства, сообщил, что его клиент объявил голодовку в СИЗО. Об этом сообщают РИА Новости.

Причиной стал отказ суда ознакомить Арашукова с аудиозаписями заседаний. Адвокат Владимир Постанюк заявил, что на данный момент происходит ознакомление с протоколом судебного заседания в письменном виде и аудиозаписями. Он отметил, что протокол был готов только в апреле 2023 года, хотя приговор был вынесен в декабре 2022 года.

Арашуков не может сам управлять процессом прослушивания аудиозаписей, он слушает только то, что ему предоставляют. В связи с этим Арашуков решил объявить голодовку.

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