Во Владивостоке неизвестные открыли стрельбу около жилого дома — есть пострадавшие

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прокуратура Приморского края сообщила о стрельбе, которая произошла во Владивостоке.

Несколько человек были госпитализированы в результате этого инцидента. По информации ведомства, около 17:00 (по местному времени) возле дома № 49 "д" на улице Днепровской неизвестные совершили выстрелы из неустановленного предмета и скрылись на автомобиле.

Прокуратура отметила, что в результате драки несколько людей получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Пострадали четыре человека, сообщил источник РИА Новости.

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