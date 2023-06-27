Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга разыскивают 18-летнего молодого человека, обвиняемого в изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл на так называемой "вписке". В полицию обратилась мать потерпевшей.
"Она указала, что её 15-летняя дочь рассказала психологу об изнасиловании в ночь на 23 июня в гостях у 18-летнего парня", — отметил источник агентства.
Стоит отметить, что все присутствующие на вечеринке были в курсе возраста девушки, она об этом им сообщила сама. Один из молодых людей воспользовался её состоянием и изнасиловал.
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