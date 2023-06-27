В результате исчезновения шестилетнего мальчика в городе Екатеринбурге, региональное управление Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.
Согласно информации, мальчик ушёл из своей квартиры на улице Симферопольской утром в понедельник, и его местонахождение остается неизвестным.
Внешне мальчик выглядит на свой возраст. У него худощавая фигура и короткие светлые волосы. В момент исчезновения он был одет в спортивный комбинезон чёрного цвета с молнией. На правом рукаве есть белая нашивка, а на левой ноге и на спине - белая надпись. Также отмечается, что у мальчика есть легкая хромота в правой ноге при ходьбе.
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