В Магаданской области зафиксировали 12 природных пожаров

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории Магаданской области обнаружено 12 природных пожаров, общая площадь которых превышает 9 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"На сегодняшний день действуют 12 пожаров на общей площади более 9 тыс. га, все пожары обслуживаются. К тушению привлечены 304 человека и 23 единицы техники, в том числе на тушение применяется авиация".

Напомним, что с 16 июня правительство региона установило режим чрезвычайной ситуации в лесах.

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