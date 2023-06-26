В Москве экстренно эвакуируют людей из Останкинской башни

0:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Посетителей Останкиинской телебашни спешно выводят из здания.

Эвакуируют людей из Останкинской башни предположительно из-за угрозы взрыва.

Существуют две версии происходящего. Есть мнение, что людей выводят из помещений из-за обнаружения подозрительной коробки. Другая информация гласит, что эвакуацию проводят из-за анонимного сообщения о минировании.

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МегаСтройки — Останкинская телебашня в Москве