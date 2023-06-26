В зоопарке Ростова-на-Дону началась эвакуация животных из-за пожара

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В зоопарке Ростова-на-Дону происходит немедленная эвакуация животных в связи с загоревшейся кровлей административного здания. МЧС России сообщает, что площадь пожара составила около 300 кв. м.

"Проводится эвакуация животных. Погибших, пострадавших нет. К тушению привлечены 48 человек, 17 единиц техники".

Одно из сильных возгораний произошло в феврале на территории Сочи: в конном клубе "Мустанг", расположенном в посёлке Нижняя Шиловка Адлерского района. Известно, что площадь пожара дошла до 400 кв. м. Животные и находящиеся в помещении специалисты не пострадали.

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