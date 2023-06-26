В Москве скончался подросток, которого поджёг его приятель

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве умер 14-летний подросток, которого приятель облил бензином и поджёг на детской площадке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее пострадавший был госпитализирован с ожогами 99% тела. Врачи боролись за его жизнь на протяжении 20 дней, однако они оказались бессильны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье: "Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью". Обвиняемый в преступлении, 15-летний подросток, был доставлен в отделение столичного Следственного комитета. Молодой человек был арестован до 5 августа.

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