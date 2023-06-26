В Новосибирске скончался 98-летний ветеран ВОВ, избитый в местном пансионате

В Новосибирске скончался 98-летний ветеран Великой Отечественной войны, которого избили в пансионате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СКР по Новосибирской области.

Информацию подтвердила дочь ветерана. Ранее в СМИ появилась информация, что в местном санатории был избит 98-летний пожилой мужчина.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Было установлено, что пенсионер пребывал в пансионате с марта по май 2023 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.