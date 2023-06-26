Прокуратура проводит проверку по информации об отравлении выпускников гимназии в Санкт-Петербурге

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга инициировала проверку сообщений о госпитализации учеников гимназии №92 с симптомами отравления. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительной информации, выпускники гимназии Выборгского района отравились во время выпускного после посещения одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова.

В проверке примут участие сотрудники МЧС и Роспортребнадзора. По результатам расследования будет дана соответствующая правовая оценка.

Напомним, ранее в Екатеринбурге с симптомами кишечной инфекции госпитализировали 36 курсантов Уральского юридического института.

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