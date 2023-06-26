На поджигателя квартиры в Королёве не раз жаловались в полицию

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Выяснились подробности страшного пожара в Королёве, где 25 июня вечером погибли жилец и пытавшийся спасти его пожарный. 34-летний аудитор снимал квартиру с супругой и двумя детьми в доме на ул. Пионерской. "Двушку" семья снимала за 35 тыс. руб., пишет "МК".

Из-за "веселого" нрава мужчины в семье часто возникали скандалы. Несколько раз из-за шума жители жаловались консьержке, но криминала не случалось никогда. Неоднократно тёща дебошира писала заявление в полицию, однако его супруга забирала их.

В воскресенье он пришел домой вечером пьяным. Между супругами начался скандал и хулиган ударил женщину. Та вместе с детьми ушла, а нетрезвый гражданин вскоре разгромил кухню, а потом устроил пожар. К моменту приезду полиции поджигатель закрылся, правоохранителям пришлось взламывать двери. Они пытались потушить возгорание, но ничего не вышло.

По приезду МЧС пожарный Рустам Накибов проник на балкон к поджигателю и попытался уговорить его эвакуироваться. Но мужчина не послушал его, и даже начал курить, когда за его спиной уже бушевало пламя. Пожарный пытался прыгнуть с балкона, чтобы сделать сальто на нижний этаж, однако полетел вниз. Поджигатель позже одумался и тоже попытался эвакуироваться, повис на перилах, но сорвался вниз и разбился.

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Пожарный сорвался и упал с 14-ого этажа из горящей квартиры в Королеве