Молодой человек угрожал взорвать аэропорт Пулково

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Молодой человек устал стоять в очереди в питерском аэропорту, поэтому потерял над собой контроль. 26-летний мужчина потребовал провести его к самолёту как ВИП-персону, иначе он достанет из сумки бомбу и взорвёт Пулково.

Нетерпеливого пассажира задержали, однако в его багаже не обнаружили никаких подозрительных предметов. Мужчина объяснил, что всего лишь хотел поскорее улететь в Казань, сообщает argumenti.ru.

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