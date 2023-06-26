В Нижегородской области 66-летнюю пенсионерку зарезали во время сбора ягод

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В лесу на территории Нижегородской области обнаружили тело пропавшей несколько дней назад пенсионерки, пишет newsnn.ru.

По информации издания, одна из версий трагедии — конкуренция во время сбора ягод для последующей продажи. Отмечается, что 66-летняя женщина пропала в Починках, куда приехала к своей приятельнице. Как оказалось, пенсионерка отправилась в лес за земляникой, а её подруга осталась торговать на обочине.

В статье сказано, что пожилая женщина перестала выходить на связь, а спустя несколько дней была найдена мёртвой в лесном массиве. На её теле обнаружили 17 ножевых ранений. Неизвестные растоптали ягоды и перевернули ведро на месте ЧП.

Следователи рассматривают различные версии случившегося, в том числе убийство на фоне конкуренции, ведь местным жителям не нравится, когда люди из других населённых пунктов приезжают в их леса за земляникой.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали подростков, подозреваемых в убийстве ученицы седьмого класса в лесу.