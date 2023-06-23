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В Красноярском крае мужчина украл у знакомого велосипед и продал его за 500 рублей

0:50
Происшествия

В Минусинске Красноярского края мужчина похитил велосипед знакомого, чтобы покатать свою жену. После этого злоумышленник продал украденное барахольщику и получил 500 рублей.

По информации prmira.ru, о преступлении полиции рассказал местный житель. Он пожаловался, что его велосипед Forward, цена которого составляет 20 тысяч рублей, пропал.

Как заявили правоохранители, 47-летний мужчина пришёл в гости к знакомому, который отсутствовал, и забрал из сарая чужой велосипед. Деньги от продажи предполагаемый преступник потратил на спиртные напитки для себя и супруги.

Возбуждено уголовное дело. Вору грозит пять лет тюрьмы. Украденный велосипед возвращён владельцу.

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Как защитить велосипед от кражи
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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