Хоккеист системы ХК "Витязь" Георгий Савин погиб в Рязани.
В четверг, 22 июня, он выпал из окна в Олимпийском городке, сообщает издание Ya62. ru, ссылаясь на источник.
В момент ЧП 21-летний хоккеист находился с девушкой в квартире дома, в котором живут игроки клуба "Рязань-ВДВ". Девушка находилась в душе, когда спортсмен упал с 18-го этажа и сразу скончался. Правоохранители рассматривают несколько версий, в том числе несчастный случай.
Георгий Савин в сезоне КХЛ 2021/22 провёл за хоккейный клуб "Витязь" 13 игр. В сезоне 2022/23 он отыграл пять матчей в ВХЛ в составе МХК "Рязань-ВДВ". Также он заигрывался в НМХЛ за команду "Рязань-ВДВ" и в МХЛ за "Русских витязей".
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