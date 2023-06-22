Хоккеист "Витязя" Георгий Савин разбился насмерть, упав с 18-го этажа

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Хоккеист системы ХК "Витязь" Георгий Савин погиб в Рязани.

В четверг, 22 июня, он выпал из окна в Олимпийском городке, сообщает издание Ya62. ru, ссылаясь на источник.

В момент ЧП 21-летний хоккеист находился с девушкой в квартире дома, в котором живут игроки клуба "Рязань-ВДВ". Девушка находилась в душе, когда спортсмен упал с 18-го этажа и сразу скончался. Правоохранители рассматривают несколько версий, в том числе несчастный случай.

Георгий Савин в сезоне КХЛ 2021/22 провёл за хоккейный клуб "Витязь" 13 игр. В сезоне 2022/23 он отыграл пять матчей в ВХЛ в составе МХК "Рязань-ВДВ". Также он заигрывался в НМХЛ за команду "Рязань-ВДВ" и в МХЛ за "Русских витязей".

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