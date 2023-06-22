В Набережных Челнах подростки едва не ослепли из-за чистящего средства

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Набережных Челнах двое детей пострадали из-за моющего средства для плит. Оно попало ребятам в глаза.

По словам специалистов, подростки брызнули жидкостью в лицо случайно. Медики обнаружили у пострадавших ожог роговицы и слизистой глаз.

Как отметили в inkazan.ru, эксперты подчеркнули, что в больницу всё чаще обращаются с подобными травмами. Вместе с этим врачи предупредили: иногда пострадавшим от бытовой химии детям необходима госпитализация.

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