В чатах родителей учеников оренбургских школ массово распространяют в настоящее время информацию о "Тархуне", который грозит детям отравлением. Из комментариев регионального Роспотребнадзора следует, что эти сведения не соответствуют действительности, пишет 56orb. ru.
По данным надзорного ведомства, эта рассылка появилась ещё пять лет тому назад. В тексте описываются случаи массового отравления школьников газировкой, а также сладостями.
Роспотребнадзор обратился к оренбуржцам с просьбой быть бдительными и доверять исключительно официальным источникам.
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