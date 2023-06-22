Роспотребнадзор прокомментировал информацию об отравлении ребёнка "Тархуном"

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В чатах родителей учеников оренбургских школ массово распространяют в настоящее время информацию о "Тархуне", который грозит детям отравлением. Из комментариев регионального Роспотребнадзора следует, что эти сведения не соответствуют действительности, пишет 56orb. ru.

По данным надзорного ведомства, эта рассылка появилась ещё пять лет тому назад. В тексте описываются случаи массового отравления школьников газировкой, а также сладостями.

Роспотребнадзор обратился к оренбуржцам с просьбой быть бдительными и доверять исключительно официальным источникам.

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