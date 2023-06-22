В Новой Москве мужчина по фамилии Гроза руками поймал беспилотник с камерой прямо над своим участком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, 49-летний житель Московского наблюдал над своим участком, где у него ведётся стройка, подозрительный коптер три дня. И регулярные полёты Грозе не понравились: он дождался, когда дрон снизится на критическую высоту и поймал его голыми руками. Оказалось, что за ним следил чёрный квадрокоптер с камерой.
Летательный аппарат забрали для более подробного изучения вызванные полицейские. Также силовики вычисляют сейчас, кто и с какой целью им управлял.
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